هطلت أمطار غزيرة قبل ساعات على منطقة القصيم شملت مدينة بريدة والمحافظات التابعة والمراكز، وأدت إلى ارتفاع منسوب المياه لشدة غزارة المطر في الشوارع وجريان الأودية، فيما شهدت المنطقة خلال الأيام الماضية أمطاراً متوسطة إلى غزيرة وبنسب متفاوتة، ولا تزال الأجواء مهيأة للمزيد من الأمطار في ظل تراكم السحب وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وضباب يغطي الأجواء.وأوضح خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق أن يوم الخميس هو أول المربعانية، مبيناً أنه أول مواسم الشتاء الفعلي الذي سيستمر 90 يوماً تقريباً (المربعانية والشبط وأول العقارب)، وأمطارها تعتبر وسمية حتى تنتصف، وفيها يبدأ الماء بالتوقف في عود الأشجار وتختفي الهوام والزواحف السامة وتدخل بياتها الشتوي.