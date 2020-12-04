بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية شكر إلى خالد بن هزاع الشريف على تهنئته بمناسبة الذكرى الـ٦ لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم.وقال ولي العهد: «نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعاً إلى ما فيه خير للبلاد والعباد، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار إنه سميع مجيب».