وجه وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد آل الشيخ، أعضاء مجلس الجامعات، بدراسة هياكل الجامعات لتحقيق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة، لتحقيق نقلة نوعية نحو مستهدفات تطوير التعليم الجامعي والاستفادة من مخرجاته وجهوده، وخصوصاً في مجال البحث والابتكار، بما يتناسب والمكانة العالية التي تحتلها المملكة.



ونوه الوزير خلال افتتاحه اليوم (الخميس)، أعمال الاجتماع الثالث لمجلس شؤون الجامعات، بدور الأمناء في حوكمة الجامعة وصناعة رؤيتها ورسالتها لتحقيق أهدافها، وخدمة المجتمع وفق رؤية المملكة 2030.

وناقش المجلس خلال الاجتماع هوية مجلس شؤون الجامعات وأمانته، وكذلك خطة تطوير وإعداد اللوائح التي ستُقر من مجلس شؤون الجامعات، كما استعرض المجلس الدراسة الشاملة للهياكل التنظيمية في الجامعات التي سيستمر تطبيق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات عليها، بالإضافة لإقرار المكافآت المالية للقيادات وأعضاء المجالس في الجامعات.

وتضمن النقاش الموضوعات المتعلقة باختصاصات مجلس التعليم العالي، والتي سوف يمارسها مجلس شؤون الجامعات.

وفي نهاية الاجتماع خرج المجلس بعدد من التوصيات والقرارات، منها إنشاء مجلس استشاري دولي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ومعهد إنسياد بدولة الإمارات، الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجامعة طوكيو باليابان، الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الجامعة الإسلامية والمعهد الإسلامي بموسكو، الموافقة على مشروع مذكرتي تفاهم بين جامعة بيشة وجامعتين إماراتيتين (جامعة الشارقة) و(جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية)، الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والجامعة السلفية بالهند، الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين الجامعة الإسلامية وجامعة الملك فيصل في جمهورية تشاد، الموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين الجامعة الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي.



كما اطلع المجلس على عدد من التقارير السنوية لعدد من الجامعات في المملكة.