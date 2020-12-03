بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، في وفاة فاليري جيسكار ديستان رئيس الجمهورية الأسبق.



وقال الملك سلمان: علمنا بنبأ وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية فاليري جيسكار ديستان، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد الراحل بالغ التعازي وصادق المواساة، لنرجو لكم موفور الصحة والسعادة، بأن لا تروا سوءاً أو مكروهاً.



من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، في وفاة فاليري جيسكار ديستان رئيس الجمهورية الأسبق.



وقال ولي العهد: تلقيت نبأ وفاة الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية فاليري جيسكار ديستان، وأبعث لكم ولأسرة الفقيد الراحل كافة أحر التعازي وأصدق المواساة، راجياً لكم دوام الصحة والسلامة من كل سوء ومكروه.