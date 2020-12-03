تشارك حملة «سعادة أهالينا» من البنك الأهلي في نسختها الرابعة، في مبادرة تشجير بعض المناطق في محافظة جدة، يومي الخامس والسادس من ديسمبر القادم، بمناسبة يوم التطوع السعودي والعالمي، والمقام تحت شعار «عطاء وطن»، وذلك بالتعاون مع أمانة المحافظة عبر منصة «يلا جدة».



وتأتي المشاركة تزامناً مع اختتام فعاليات حملة «سعادة أهالينا»، التي تنظمها برامج البنك الأهلي للمسؤولية المجتمعية «أهالينا» في كافة مناطق المملكة، بعد أن أنجزت أكثر من 17 مبادرة موجهة لعدد من الفئات الغالية في 17 مدينة حول المملكة، وذلك منذ انطلاقها في مطلع العام، مستهدفة إدخال السعادة على قلوب تلك الفئات، وتعزيز قيم التكاتف والعطاء في المجتمع، بمشاركة فرق المتطوعين من موظفي البنك الأهلي.



وتندرج مشاركة البنك الأهلي في فعاليات يوم التطوع السعودي والعالمي ضمن اهتمامه وحرصه على التحفيز على العمل التطوعي، وذلك انطلاقاً من دوره كأول جهة بالقطاع الخاص تشجع منسوبيها على العمل التطوعي، حيث يمنح البنك موظّفيه المتطوعين ما يعادل 30 ساعة تطوعية مدفوعة الأجر سنوياً، وذلك تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بالوصول إلى مليون متطوع.



وقدمت حملة «سعادة أهالينا» هذا العام في نسختها الرابعة، العديد من المبادرات في مجالات متعددة، من بينها توزيع الأجهزة اللوحية على طلاب المدارس من أبناء الأسر المتعففة، وتوزيع كسوة الشتاء على حراس الأمن، والاحتفاء بأبناء الشهداء، وأبطال الصحة، والاعتناء بالأماكن العامة السياحية من خلال توزيع لوحات إرشادية وحاويات في الحدائق والمنتزهات، وتنظيف وتعقيم عدد من المساجد، وتوزيع سلال غذائية وقسائم شرائية للمواد الاستهلاكية على عدد من الأسر المتعففة، كما شاركت في الحفاظ على البيئة من خلال مبادرة تنظيف أعماق البحار من النفايات والملوثات، وغيرها من البرامج والمبادرات، التي هدفت إلى إدخال السعادة على قلوب مستحقيها.



تجدر الإشارة إلى أن الحملة قدمت العديد من المبادرات خلال فترة منع التجول تزامناً مع بداية جائحة «كورونا»، حيث نفذت الحملة خلال شهر رمضان مبادرة «إفطارك علينا» بتوزيع 18 ألف وجبة إفطار وحقيبة صحية ومعقمات، كما نفذت الحملة أيضاً مبادرة توزيع «كسوة العيد» على الأيتام والأسر المتعففة ومحدودي الدخل في عدد من مدن المملكة بمشاركة موظفي البنك المتطوعين، وذلك مع مراعاة الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية للحد من انتشار فايروس كورونا «كوفيد-19».



وتسعى حملة «سعادة أهالينا» من خلال برامجها المختلفة إلى تقديم كل ما يفيد المجتمع، ويدخِل السعادة على قلوب عدد من الفئات الغالية على الجميع، من أجل نشر روح التكافل والإخاء والترابط في المجتمع.