تستمر وزارة العدل في التفاعل وإيراد الإيضاحات في ما يخص استفسارات المستفيدين، وذلك من خلال حساب «التواصل العدلي» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

ورداً على تساؤل حول الاستعلام عن طلب إثبات طلاق من طرف الزوجة دون علم الزوج، أفادت وزارة العدل بأنه يمكن للزوج الاطلاع على الدعاوى المقامة ضده عبر الرابط التالي: http://najiz.moj.gov.sa.

وحول سؤال آخر عن إمكانية اطلاع الزوج الثاني على صك الطلاق، كشفت وزارة العدل أن وثيقة الطلاق يتم تسليمها للزوج والزوجة فقط.

يذكر أن وزارة العدل أكدت أن الطلاق إذا كان بإثبات من الزوج يتم تقديم طلب إلكتروني (إثبات طلاق) عبر الرابط التالي: https://inhaatportal.moj.gov.sa، موضحة أنه يمكن للزوجة رفع دعوى (فسخ نكاح - خلع - إثبات طلاق ضد الزوج إذا وقع الطلاق) وذلك بالتقدم بالطلب عبر الرابط التالي: https://najiz.sa/applications/landing/service/1.