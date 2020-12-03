أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بحق 12 متهما بعد إدانتهم في قضايا إرهابية، يتضمن الحكم بقتل المدعى عليه الأول تعزيرا ومعاقبة بقية المتهمين بالسجن لمدد متفاوتة.

ووفقا لقناة «الإخبارية» فقد تضمن حكم المحكمة الجزائية المتخصصة ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بقتل رجلي أمن عمدا وعدوانا أثناء أدائهما واجبهما في حماية حدود المملكة، والحكم بقتله تعزيراً، موضحة أن الحادثة وقعت قبل 8 سنوات، وتعود إلى عام 1433.

كما تضمن حكم المحكمة ثبوت إدانة بقية المتمين الـ11 بعدة تهم منها حيازة السلاح وتمويل الإرهاب وتشكيل والانضمام لخلية مسلحة للخروج إلى اليمن، والحكم عليهم بالسجن من 8 أعوام إلى 25 عاما.

كما أدانت المحكمة المتهمين باستعمال وحيازة أسلحة نارية مع ذخائرها للإخلال بالأمن الداخلي، وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بنقل مبالغ مالية لدعم الخلية الإرهابية، وقيام المدعي عليه الثاني عشر بمحاولة تهريب عدة أشخاص من السعودية إلى اليمن.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين نقضوا ما سبق أن تعهدوا به عند الإفراج عنهم في قضاياهم السابقة.