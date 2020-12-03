انتظم 137 معلماً ومعلمة من منسوبي الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة في البرنامج التأهيلي لتعزيز المهارات في الرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت، التي تنظمها وزارة الرياضة، ممثلة في الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية. وأوضح مدير عام التعليم في منطقة الباحة الدكتور عبدالخالق حنش أن البرنامج يهدف إلى تعزيز ثقافة الرياضة اللاسلكية لمواكبة التطورات التقنية إقليمياً وعالمياً بما يوائم مستهدفات رؤية المملكة والعمل على التحول الرقمي في كافة المجالات، لاسيما الرياضية منها، مؤكداً مشاركة 64 معلمة في التدريب على تقنية السيارات اللاسلكية وأحجامها والتحكم بها، ومجالات الطباعة D3، والروبوت، وصناعة الطائرات، إضافة إلى التعريف بالاتحادات الدولية والقارية المختصة في تنظيم الرياضة، وقوانينها.