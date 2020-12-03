جدد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، التأكيد على أن القضية الفلسطينية قضية عربية أساسية، وأن المملكة لم تتوان عن الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- وحتى اليوم، إذ ما تزال على رأس القضايا التي تدعمها المملكة في سياستها الخارجية.جاء ذلك في الرسالة التضامنية التي بعث بها سمو وزير الخارجية، أمس (الأربعاء)، إلى أعضاء اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. إذ استهلها سموه بتثمين جهودهم المبذولة في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق التي تسهم في تمكينه من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف والتي كفلتها القرارات الدولية ذات الصلة.وقال سموه: «موقف المملكة لايزال ثابتا في القضية الفلسطينية وفي الدفاع عن حقوق الفلسطينيين المشروعة، وفي التمسك بمبادرة السلام العربية التي خطتها المملكة وتبنتها الدول العربية في قمة بيروت عام 2002، التي تؤكد حق الفلسطينيين بحصولهم على دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين وانسحاب الاحتلال من هضبة الجولان العربي السوري المحتل، إذ جاءت هذه المبادرة التاريخية كركيزة مهمة تدعم إنهاء الصراع العربي - الإسرائيلي وتعزز الفرص لإحلال السلام بين جميع الأطراف».وأضاف سموه: «تعرب المملكة مجدداً عن التزامها بدعم الخيار الاستراتيجي للسلام؛ وفقا للقرارات والقوانين الدولية، وتؤكد أهمية كف الاحتلال الإسرائيلي عن بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينية، وتدعم ما ورد في قرار مجلس الأمن 2334 الذي أكد أن إنشاء الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنات على الأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل. مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني عانى في الحصول على أهم حقوقه لإرساء نمو اقتصادي يسهم في توفير سبل العيش وتحسين أوضاعه، خصوصاً في ظل ما يشهده العالم من انكماش اقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19».ومضى سموه يقول: «وبتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وقعت المملكة اتفاقية مع وكالة الأونروا من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدعمها في مواجهة كوفيد 19 في قطاع غزة، كما قدمت المملكة مساعدات لدعم وزارة الصحة الفلسطينية للتصدي للجائحة بلغ حجمها أكثر من (۱۰) ملايين ريال سعودي، وتعد المملكة من أكبر الدول المانحة لوكالة الأونروا من خلال الاتفاقيات الموقعة مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودي للتنمية،»، فيما اختتم رسالته قائلا: «دعم المملكة لفلسطين ينبع من إيمانها بأهمية القضية الفلسطينية، ودفاعا عن حقوق الفلسطينيين والعيش الكريم، وأهمية تعزيز السلام بين الأطراف المتنازعة، مشدداً على أهمية أن يلتفت المجتمع الدولي للقضية الفلسطينية، وأن تتكثف الجهود الدولية لإنهاء الصراع وتعزيز استقرار المنطقة».