نوه رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة الدكتور عواد العواد بالعمل الذي تقوم به لجان مجلس الشورى المتخصصة من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقدها مع المسؤولين في مختلف الجهات الحكومية للوقوف على ما تواجهه هذه الجهات من مشكلات وعقبات، والعمل على رفع جودة خدماتها.وأشار خلال لقائه رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ في مكتبه، أمس، بحضور المدير العام للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة المهندس راشد القعود، وعدد من المسؤولين في المركز، بالجهد الذي يقوم به مجلس الشورى من خلال الدور الرقابي الذي يقوم به إلى جانب دور المجلس التشريعي، التي تتجسد في مناقشة التقارير السنوية للجهات الحكومية، واستفادة هذه الجهات مما يصدره المجلس من قرارات حيالها.وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون والتكامل بين مجلس الشورى والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة تحقيقاً للعمل المشترك بين الأجهزة الحكومية، وللإسهام في رفع جودة الخدمات التي تقدمها.كما قدم العواد نبذة عن آلية عمل المركز التي يتم من خلالها قياس أداء الجهات الحكومية عبر مؤشرات أداء دقيقة وواضحة، وتقيس الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية للعمل على تطوير آلية عملها.