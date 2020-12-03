حددت وزارة التعليم موعدا نهائيا لرفع طلبات الراغبين في إنهاء خدماتهم في الوزارة (التقاعد المبكر)، وذلك في السادس عشر من شهر جمادى الأولى القادم، مشددة على عدم قبول أي طلب نهائيا بعد هذا الموعد. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الموعد سيكون هو آخر فرصة أيضا للراغبين في التقدم بطلب نقل خدماتهم خارج وزارة التعليم أو إعارتهم إلى جهات حكومية تعليمية أو مؤسسات تعليميه خاصة أو عامة.جاء ذلك في تعميم أصدره نائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن العاصمي، الذي أشار فيه إلى أن قبول الطلبات فقط يكون عن طريق التقديم في نظام «فارس» على أن يتم البت في الطلبات والموافقه عليها قبل نهاية الفصل الدراسي الأول، في حين سيكون تاريخ ترك العمل لطالبي إنهاء الخدمة في بداية شهر ذي الحجة القادم. أما المعارين فيكون تاريخ تركهم للعمل هو بنهاية العام الدراسي الحالي.