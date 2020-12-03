أوضح أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أهمية إشراك ذوي الإعاقة وتلمس احتياجاتهم بشكلٍ مستمر، واستثمار التقنية في تلبية تلك الاحتياجات، والشراكة مع مختلف الجهات لتلبية هذا الاحتياج، مشيداً بجهود ومبادرات جمعية سواعد، متمنياً للجمعية والقائمين عليها التوفيق.واطلع أمير الشرقية، خلال لقائه في مكتبه أمس (الأربعاء)، رئيس مجلس إدارة جمعية سواعد لذوي الإعاقة الحركية فيصل بوبشيت، وعدد من أعضاء المجلس، على عدد من مبادرات الجمعية خلال جائحة كورونا المستجد، إضافة إلى المبادرات المبتكرة التي تعمل عليها الجمعية لخدمة ذوي الإعاقة، والعمل على تأهيلهم وتطويرهم.ونوه بالدور الذي يقوم به القطاع غير الربحي في دعم وتنمية مهارات مختلف أطياف المجتمع، لاسيما فئة ذوي الإعاقة التي تشكل جزءاً من المجتمع، ويتطلب العمل معها ابتكار برامج وخدمات ومبادرات نوعية، تراعي احتياج كل مجموعة، وتسهم في الوصول إلى المستفيد في مكانه، وتقديم ما يحتاجه بأعلى كفاءة وبأفضل جودة، مع السعي المستمر للتطوير والتحسين.