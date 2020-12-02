كثفت أمانة منطقة عسير جولاتها الخاصة بعمليات النظافة والتعقيم والتطهير خلال الفترة من 9-15 /4/ 1442هـ، وذلك ضمن جهودها في أعمال النظافة العامة والإجراءات الاحترازية الخاصة بفايروس كورونا، إذ وصل عدد جولات النظافة إلى 2762 جولة إصحاح وتنظيف وتعقيم، بإشراف نحو 27327 من القوى البشرية، باستخدام عددٍ من الآليات والمُعدات الخاصة بعمليات النظافة وصلت إلى 5061، وتم رفع كميات من المُخلفات والنفايات سواء المنزلية أو مُخلّفات الهدم والأنقاض، حيث بلغت النفايات المرفوعة إلى 29352 طنا، وكمية مُخلفات الهدم والأنقاض وصلت إلى 7991.

كما نفذت الأمانة ممثلةً بالفرق الرقابية والقوى البشرية أعمال النظافة والتطهير والتعقيم في عددٍ من المواقع وصل عددها إلى 2558، والحاويات وصل عددها إلى 18309، إضافةً إلى استخدام كميةٍ من المُعقمات والمُطهرات والتي وصلت بعد تخفيفها إلى 510722.

وعلى ضوء ذلك، تعمل أمانة منطقة عسير ممثلةً بالفرق الرقابية والميدانية وعلى مدار اليوم بالقيام بأعمال الإصحاح البيئي والتعقيم في الكثير المواقع التجارية والأماكن العامة التابعة لها لضمان الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطبيق العقوبات النظامية بحق المُخالفين، ووضعت الأمانة خطةً لعمليات النظاقة والتعقيم، ودعت الجميع إلى المبادرة بالاتصال على رقم البلاغات الموحد 940 في حال وجود أي ملاحظة أو شكاوى؛ لأجل توفير بيئة نظيفة وآمنة وصحية.