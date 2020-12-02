قرر نادي الطيران السعودي تأجيل إطلاق النسخة الثانية من المعرض الدولي للطيران والفضاء والذي كان مقررا إقامته في مطار الثمامة بالرياض مطلع العام 2021 حرصا من النادي على سلامة المشاركين من العارضين والزوار، لا سيما بعد عودة ظهور موجات جديدة من جائحة كورونا في عدد من دول العالم، بالإضافة إلى إجراءات إغلاق الحدود الدولية خصوصا في بعض دول أوروبا والقارة الأمريكية التي أثرت سلبيا على قطاع الطيران حول العالم، وتأثير ذلك على حركة النقل الجوي والاقتصاد العالمي عموما وعلى قطاع الطيران بشكل خاص.

وعند إعلان النادي إقامة المعرض الذي يحظى باهتمام محلي ودولي كبير، تلقى النادي تأكيد المشاركة من 500 عارض محلي وعالمي، إلا أن بعض الشركات أبدت رغبتها في الاعتذار عن المشاركة بسبب تفشي الموجه الثانية من جاحة كورونا وصعوبة التنقل، بالإضافة إلى التأثير المالي على تلك الشركات.

ويأتي المعرض على خلفية النجاح والإقبال منقطع النظير الذي تحقق في النسخة الأولى التي أقيمت في مطلع عام 2019 والذي حضره أكثر من 20 ألف شخص، وشارك فيه أكثر من 80 طائرة و267 شركة محلية وعالمية وجرى خلاله توقيع 15 مذكره تفاهم، كما بلغ عدد الدول المشاركة في المعرض 57 دولة.

ومن المقرر أن يتضاعف حجم المشاركين في النسخة الثانية من المعرض بعد تلقي الكثير من طلبات المشاركة كما ستكشف هذه الدورة عن ثلاث مناطق ومؤتمرات جديدة خلال الفعالية هي الفضاء، والأقمار الصناعية، والطائرات بدون طيار، وعلم الروبوتات، وتدريب الطيران.