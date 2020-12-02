تسببت حالة اشتباه في تسرب للغاز اليوم (الأربعاء) بإخلاء المبنى الرئيسي لإدارة التجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية دون حدوث أي إصابات.

وأوضح المتحدث الرسمي للتجمع الصحي الأول في المنطقة الشرقية محمد المقيبل بأنه في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً اليوم (الأربعاء)، وقع اشتباه في حالة تسرب غاز في المبنى الرئيسي لإدارة التجمع الصحي الأول، وعلى الفور تم اخلاء المبنى (الإداري)، وفق إجراءات السلامة المتبعة وبدون أي إصابات ولله الحمد، موضحًا بأنه تم التواصل مع الدفاع المدني الذي باشرت فرقه المختصة في مثل هذه الحالات، وسيتم إصدار بيان إلحاقي فور ظهور نتائج تقرير الدفاع المدني.