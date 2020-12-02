أوصى مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ المرابطين في الحد الجنوبي بالصبر والاحتساب والجهاد في سبيل الله، من أجل الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين ومقدراتها.جاء ذلك لدى استقباله في مكتبه أمس (الثلاثاء) رئيس جهاز الإرشاد والتوجيه المكلف بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالحكيم العجلان، إذ أعرب آل الشيخ عن شكره وتقديره لمنسوبي الجهاز على كل ما يقومون به من أعمال نافعة، فيما وجه كلمة للمرابطين عبر الاتصال اللاسلكي، قال فيها: «أحيي فيكم شجاعتكم وصبركم، وأهنئكم على جهادكم ورباطكم في سبيل الله»، وذكّرهم ببعض الآيات والأحاديث التي تزيدهم قوة بإذن الله، كما أوصاهم بتقوى الله تعالى ومراقبته في السر والعلن، والإخلاص لله في كل أمورهم، وحسن الثقة بالله وطلب العون منه، واحتساب الأجر من الله لمن أصيب في سبيل الله أو قتل، وبجمع الكلمة والتقيد بالتعليمات وتوصيات مسؤوليهم المستمدة من توجيه ولاة الأمر حفظهم الله.واستمع آل الشيخ إلى شرح موجز من العجلان عن أعمال جهاز الإرشاد في الحرس الوطني، الذي عبر في الختام عن شكره لسماحة المفتي على إتاحة فرصة الالتقاء به، وعلى كلمته الضافية للمرابطين على الحد الجنوبي.