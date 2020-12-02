تخفيفا للأزمة الإنسانية التي يمر بها الأشقاء في اليمن، وفي إطار المساعدات الإغاثية التي تقدمها المملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وزع المركز أمس (الثلاثاء) 1500 كرتون من التمور للأسر المحتاجة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، استفادت منها 1500 أسرة.وضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020، وزع المركز أمس 430 حقيبة شتوية للنازحين إلى مخيمات رحبة وماهلية بمحافظة مأرب، تشتمل على 860 جاكيتا كبيرا، و860 جاكيتا صغيرا، و860 كنزة كبيرة، و860 كنزة صغيرة، و860 بطانية كبيرة، و860 بطانية صغيرة، استفاد منها 430 أسرة.