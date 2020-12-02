نجح مرشح المملكة فهد العجلان بالاحتفاظ بمقعده في الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، أمس (الثلاثاء)، إذ أعيد انتخابه مفوضا في الهيئة خلال الاجتماع الـ74 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد بمدينة نيامي في النيجر، ما يعكس التقدير لدوره خلال ولايته الأولى.يذكر أن الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان تمثل هيئة خبراء استشارية، أسستها منظمة التعاون الإسلامي (المنظمة) لتكون جهازًا أساسيًا يعمل بشكل مستقل في مجال حقوق الإنسان، وتضم 18 مفوضًا كخبراء مستقلين، يقدمون المشورة والرأي لمجلس وزراء خارجية المنظمة، ويمثلون التنوع الجغرافي الذي تنتمي له دول منظمة التعاون الإسلامي، ويملكون خبرة واسعة في مجال حقوق الإنسان.