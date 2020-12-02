كشفت وزارة الداخلية أن إعلان موعد رفع القيود عن سفر المواطنين السعوديين، وفتح المنافذ سيصدر في وقت لاحق. جاء ذلك في تصريح لمصدر مسؤول بالوزارة أمس (الثلاثاء)، قال فيه: «إلحاقاً للبيان الصادر 25 محرم 1442هـ، الموافق 13 سبتمبر 2020، والقاضي بأن يكون رفع القيود عن مغادرة المواطنين المملكة والعودة إليها، والسماح بفتح المنافذ لعبور جميع وسائل النقل بعد تاريخ 17 جمادى الأولى 1442هـ الموافق 1 يناير 2021؛ تود وزارة الداخلية أن توضح أن موعد رفع القيود عن المغادرة، والسماح بفتح المنافذ، سيتم الإعلان عنه لاحقاً».