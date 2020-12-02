وافق مجلس الشورى خلال أعمال جلسته العادية الخامسة من السنة الأولى للدورة الثامنة والتي عقدت أمس -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ على مشروع نظام تصنيف المقاولين بالصيغة المرافقة، وذلك بعد مناقشة تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن تعديل نظام تصنيف المقاولين، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.ووافق المجلس على قرارٍ يتضمن قيام المجلس الأعلى للقضاء بالتوسع في نشر وإشاعة الثقافة الحقوقية وتبصير الناس بشؤون القضاء والتقاضي للحد من تدفق القضايا والإسهام في سرعة إنجازها.وتضمن قرار المجلس بشأن المجلس الأعلى للقضاء الموافقة على تمكين المجلس الأعلى للقضاء من استقطاب الكفاءات البشرية في التخصصات القانونية والفنية، وإبراز الدور العلمي الذي حققته وحدة التطوير والأداء ومدى انعكاس أدائها على أعمال المجلس الأعلى للقضاء، كما وافق على مطالبة المجلس الأعلى بدراسة آثار ونتائج التحول الرقمي على أعماله، وإبراز انعكاس أداء غرفة عمليات المجلس الأعلى للقضاء وحجم تأثيرها على تجويد أعمال المجلس.وطالب مجلس الشورى في قرار له خلال جلسته هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بإعداد خارطة ومسار سياحي للمواقع الأثرية والتاريخية لمنطقة المدينة المنورة، وتأهيلها بالتنسيق مع الجهات المختصة واقتراح المشاريع اللازمة لتطوير واستثمار المواقع المحيطة بها.واتخذ المجلس قراره بعد مناقشة مستفيضة من قبل أعضاء المجلس لما تضمنه تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة للعام المالي 1440/‏1441هـ، والذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.مؤشرات أداء لتقييم الأجهزة العامةطرح المجلس تقريرا مقدما من لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) للعام المالي 1440/‏1441هـ، للمناقشة حيث تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة عطا السبيتي.وبعد المناقشة المستفيضة للتقرير السنوي للمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) للعام المالي، صوّت المجلس بالموافقة بالأغلبية على ما تضمنه تقرير اللجنة بشأنه من توصيات، والتي تضمنت مطالبة المركز الوطني بالعمل على وضع مؤشرات أداء بمعايير موحدة وإطار حوكمة واضح وملزم لتقييم مستوى الأجهزة العامة في عمليات ومخرجات التخطيط الإستراتيجي، وتنفيذ البرامج وجودة المؤشرات والبيانات، ومدى التزامها بمتطلبات المركز.ناقش المجلس خلال أعمال جلسته تقريرا مقدما من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1440/‏1441هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني.ورأت اللجنة في تقريرها أمام المجلس أهمية قيام مكتبة الملك فهد الوطنية بالعمل على تعزيز جهودها في خدمة المستفيدين عبر الوسائل الإلكترونية، وفقًا للأنظمة المعمول بها، مشيرةً إلى ضرورة العمل مع الجهات ذات العلاقة لتوفير أماكن إضافية لاستيعاب مقتنياتها وتطوير حلول مناسبة ذلك.ناقش المجلس تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب حول التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1440/‏1441هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن.وأكدت اللجنة في توصياتها ضمن تقريرها أمام المجلس على بنك التنمية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع خطة يوضح فيها معايير أولوية الدعم للمنشآت والأفراد بما يتسق مع الخطط الاقتصادية للدولة وبما يخدم احتياجات سوق العمل تحقيقًا لنمو اقتصادي مثمر.دراسة مشروع مركبات النقل الموجهناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي 1440/‏1441هـ، وذلك بعد استماعه إلى تقرير من لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأنه تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن. وبينت اللجنة في توصياتها ضمن تقريرها أمام المجلس بأن على الصندوق الخيري الاجتماعي القيام بدراسة أثر مشروع (مسار مركبات النقل الموجه) على المستفيدين، والعمل على التوسع المناطقي في المشروع بناءً على نتائج الدراسة، مع أهمية إطلاق مبادرات نوعية تستهدف تمكين (الأشخاص ذوي الإعاقة) من مستفيدي الضمان الاجتماعي من أجل تأهيلهم وتعزيز استقلاليتهم الذاتية، والتوسع في برامج التمكين ودعم المشاريع الناشئة والأسر المنتجة لتشمل فئة الايتام وأسرهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي في مناطق المملكة كافة.