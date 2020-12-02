أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة قرارا بكف يد 12 موظفا من منسوبي وزارة الصحة، وذلك بعد اكتشاف تسجيلهم مواعيد وهمية في عدد من المراكز الصحية في وزارة الصحة.وعلمت «عكاظ» أنه نظرا لما رصدته الوزارة من قيام 12 موظفا بتسجيل مواعيد وهمية في بعض مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ ما يتنافى مع قيم الوزارة التي تركز على تقديم الخدمة لمن يحتاجها مع المحافظة على موارد الدولة. وحذر الوزير في خطابة من أنه سيتم التعامل مع الممارسات مستقبلا بحزم واتخاذ الإجراءات اللازمة.