يحتفل اليوم (الأربعاء) الإماراتيون وأشقاؤهم في الخليج والعالم والعربي بالذكرى الـ49 لقيام اتحاد دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر عام 1971.ويؤكد الابتهاج السعودي على الصعيدين الشعبي والرسمي باليوم الوطني الإماراتي، عمق العلاقة بين البلدين، إذ تعمل السعودية والإمارات لتوفير عنصر الاستقرار في منطقة الخليج العربي، من خلال السياسات والتوجهات التي تؤكد دائماً بالقول والفعل أنهما طرفان أساسيان في المبادرات والتحركات جميعها، الهادفة إلى الحفاظ على أمن الخليج العربي واستقراره، حتى يمكن لدوله أن تتفرغ لجهود التنمية والتحديث التي تحظى بأولوية كبرى لدول مجلس التعاون.تمثل العلاقات السعودية/‏الإماراتية ضمانة قوية للأمن القومي الخليجي والعربي بوجه عام، بالنظر إلى تطابق وجهات النظر في البلدين الشقيقين تجاه مجمل قضايا المنطقة، وتعاونهما البنَّاء والمثمر في التعامل مع التحديات التي تواجهها، وفي مقدمتها التصدي لخطر التطرف والإرهاب، والقوى والأطراف الداعمة له، ومواجهة التدخلات الخارجية في دول المنطقة.وتعكس العلاقات السياسية والاقتصادية بين السعودية والإمارات (أكبر اقتصادين عربيين)، قوة الروابط المشتركة بين البلدين على مختلف الأصعدة، وهو ما تترجمه المواقف المشتركة وأرقام التبادل التجاري، فضلاً عن العملة الرقمية المشتركة لتسهيل التحويلات المالية بين البنوك.