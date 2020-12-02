أكد وزير التجارة ماجد القصبي أن نظام الغرف التجارية الجديد الذي صدرت موافقة مجلس الوزراء عليه أمس (الثلاثاء)، يمثل خارطة طريق لتطوير الغرف التجارية.

وأوضح القصبي أن النظام اشتمل على مؤشرات لقياس الأداء، وإعفاء 3 سنوات من المقابل المالي للمشتركين الجدد، ومنهجية واضحة لتمكين القطاع الخاص وفق رؤية 2030.

من جانبه، ذكر المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، عبر «تويتر»، أن النظام الجديد للغرف التجارية يعفي المشتركين الجدد (الشركات والمؤسسات) من رسوم الاشتراك في الغرفة لمدة 3 سنوات.



ومن أبرز ملامح نظام الغرف التجارية الجديد، تنظيم مهام الغرف واختصاصاتها، وتمكين القطاع الخاص، وإعادة الهيكلة وتعديل مسمى مجلس الغرف إلى «اتحاد الغرف»، والتقييم المستمر للأداء، وتمكين المستثمر الأجنبي من الحصول على عضوية مجالس إدارات الغرف.