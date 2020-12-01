أطلقت «هيئة تقويم التعليم والتدريب» اليوم (الثلاثاء)، نظام ‫«الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية». ‪‏وسيبدأ تسجيل المعلمين والمعلمات المجتازين اختباري الكفايات (العام، والتخصصي) وإصدار الرخصة لهم اعتبارا من الأحد القادم، حسب المواعيد المعلنة سابقا، على أن يبدأ تسجيل المعلمين والمعلمات الراغبين في دخول الاختبار يوم 15 ديسمبر الحالي، والاختبار التخصصي للفترة الأولى من 23 يناير ٢٠٢١، ويستمر حتى نهاية الشهر، بعد ذلك يبدأ الاختبار العام للفترة الثانية من 20 مارس ويستمر حتى 26 من الشهر نفسه، وستعلن النتائج وإصدار الرخص 30 مايو 2021.