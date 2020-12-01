أعلنت وزارة الصحة اليوم (الثلاثاء)، تسجيل 263 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 374 حالة تعافٍ إضافية، 11 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 357623 حالة، من بينها 4540 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 649 حالة حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 347176 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5907 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.