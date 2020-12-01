حصد القنصل الفخري لجمهورية التشيك في المملكة رجل الأعمال والإعلام حسين شبكشي ميدالية الاستحقاق الدبلوماسي (أهم وأرفع تكريم تمنحه الخارجية التشيكية) لعام 2020. حسبما أعلن وزير الخارجية التشيكي توماش بتريشك على موقع الوزارة الرسمي أمس (الثلاثاء)، وذلك لدوره الاستثنائي لنشر السمعة الطيبة للجمهورية التشيكية في العالم العربي، ومساهماته المهمة في تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين السعودية والتشيك. ونظرا لظروف جائحة كوفيد-19، التي تمنع إجراءات تسليم الميدالية بالحضور الشخصي في مقر الوزارة في براغ، وكّلت الوزارة سفارتها في المملكة بتسليم الميدالية التي منحت هذا العام لـ10 أشخاص، بينهم شبكشي الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة «النعيم القابضة للاستثمارات»، عضو مجلس إدارة «شبكشي للتنمية»، ومؤسسة عكاظ للصحافة والنشر، الكاتب في صحيفة الشرق الأوسط.