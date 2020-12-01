توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء)، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها، كما يتوقع استمرارية هطول الأمطار على أجزاء من مناطق الرياض الشرقية، القصيم، حائل تمتد إلى أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

كما نبّهت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد في تقريرٍ لها اليوم، من أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، قد تسبب في جريان السيول ونشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على محافظتي القنفذة والليث والأجزاء الساحلية تستمر حتى الساعة السابعة مساءً.

كما نبهت هيئة الأرصاد من أمطار رعدية ونشاط في الرياح السطحية على منطقة الباحة اليوم وتدنٍ في مدى الرؤية، وتساقط البرد، والسيول. ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة الحجرة، والقرى، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة لا سمح الله.