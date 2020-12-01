عقدت الأمانة العامة المساعدة للشؤون الأمنية لمجلس التعاون، أمس (الإثنين) عبر تقنية الاتصال المرئي، الاجتماع العشرين (الثالث لعام 2020)، لهيئة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية، برئاسة الإمارات العربية المتحدة (دولة الرئاسة) للدورة الحالية، ومشاركة أعضاء الهيئة ممثلي الدول الأعضاء. فيما ناقش الاجتماع تنفيذ قرارات أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية وعددا من الموضوعات التي من شأنها زيادة سبل التعاون المشترك بين الدول الأعضاء.يذكر أن الجائزة أقرت من جانب وزراء داخلية دول مجلس التعاون في اجتماعهم الـ16 الذي عقد في نوفمبر عام 1997، بمسمى «جائزة مجلس التعاون لدول الخليج العربية للبحوث والدراسات الأمنية»، قبل أن يقرروا في اجتماعهم الـ31 المنعقد في نوفمبر 2012، تغيير مسمى الجائزة إلى «جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية لمجلس التعاون»، تقديراً للدور المتميز والجهود التي بذلها -يرحمه الله- في دعم وتعزيز وتطوير مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجال الأمني.