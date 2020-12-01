استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مكتبه بجدة، مدير فرع وزارة الخارجية بالمنطقة المعيّن حديثاً هاني مؤمنة. وهنأ الأمير خالد الفيصل، مؤمنة بمناسبة تعيينه.كما استقبل الأمير خالد الفيصل، بمكتبه في جدة، رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الفرعي للجمعيات الأهلية بالمنطقة أحمد الحمدان، يرافقه عدد من أعضاء مجلس الإدارة. واستمع الأمير خالد الفيصل إلى نبذة عن دور المجلس الفرعي في دعم الجمعيات الأهلية وتمثيلها في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأجهزة الحكومية، والتعاون في حل العوائق التي تواجهها وتمكينها وتطويرها وتنسيق الجهود المشتركة.