نظمت أمانة عسير، ممثلةً بالإدارة العامة للرخص والرقابة الشاملة، بالتعاون مع البلديات التابعة لها، ورشة عمل لمناقشة مخالفات محلات العطارة، وذلك انطلاقاً من الدور الرقابي والتوعوي الفعال لأمانة المنطقة، بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبحضور 70 مستفيداً من الممارسين الصحيين بالأمانة والبلديات.

وأوضح أمين عسير الدكتور وليد الحميدي أن الهدف من الورشة هو دعم الدور الرقابي والتوعوي لأمانة عسير، وهيئة الغذاء والدواء، وتعزيز نمط الحياة من خلال رفع مستوى الوعي الصحي، مضيفًا أن الورشة عملت على استهداف محلات العطارة في جميع أنحاء المملكة بالتعاون مع أمانة المناطق ممثلةً ببلدياتها، إضافة إلى تحقيق الأهداف المرجوة من الالتزام بلائحة الاشتراطات الصحية لمحلات العطارة والتوعية بالمنتجات المخالفة في محلات العطارة، مشيراً إلى أن الورشة قدمت معلومات قيّمة للمراقبين الصحيين من خلال التعريف بلائحة العطارة والتوعية بالمنتجات المخالفة في محلات العطارة.

وأكد حرص أمانة منطقة عسير على التعريف بكافة الإجراءات الحديثة والقوانين التي تنتهجها هيئة الغذاء والدواء، لتعزيز عمل الممارسين الصحيين في الأمانة وبلدياتها بالمعرفة، بما يحقق التوازن الغذائي وحماية المستهلكين من أي مخالفات في مجال تجارة العطارة وفي مختلف المجالات.

من جهة أخرى، عقد أمين عسير اجتماعًا مع رئيس وأعضاء المجلس البلدي ببلدية الحازمي، ضمن برامج وأنشطة الأمانة للالتقاء بأعضاء المجالس البلدية في البلديات التابعة لها، لتحقيق أهداف العمل، ومناقشة الحاجات البلدية من المشاريع التنموية والبلدية، وسبل دعم وزيادة الاعتمادات المالية لمشاريع البلدية. وتضمن الاجتماع عرض مطالبات الأهالي من المشاريع الخدمية، التي اعتبرها أمين عسير حقا مشروعا ومحل تقدير، مبيناً أن الأمانة تنظر لجميع بلديات المنطقة بمنظور واحد، وأن هدف خطط الأمانة بأن تكون التنمية شاملة وبالتساوي في المحافظات، مشيدًا خلال اللقاء بالتعاون الكبير بين الأمانة والمجالس البلدية عمومًا.

بدورهم، ثمن أعضاء المجلس ببلدية الحازمي الجهود التي تبذلها الأمانة في تنفيذ المشاريع بالمنطقة، خصوصًا لبلدية الحازمي، معربين عن شكرهم لأمين المنطقة على دعمه الدائم لمشاريع بلدية الحازمي التي أحدثت نقلة نوعية كبيرة مع النهضة التنموية التي تشهدها المنطقة، إذ نقلوا لأمين المنطقة بعض القضايا الإستراتيجية التي تهم المواطنين والتي ستسهم في تحقيق التطلعات التنموية لعموم أهالي الحازمي.