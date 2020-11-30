حذّر المتحدث باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، من التعامل مع أي أرقام مجهولة وتحويل مبالغ مالية عليها.وقال عبر «تويتر» اليوم (الاثنين): «بعض المستهلكين يثقون عندما يشاهدون (واتساب أعمال) يمارس البيع الإلكتروني، ويحولون مبالغ مالية لأصحابها».وشدد الحسين على ضرورة التأكد من هوية الأرقام وأنها تابعة لمتاجر إلكترونية موثوقة، ولديها سجل تجاري أو مسجلة بـ «معروف».وأضاف: «التعامل مع أرقام (واتساب أعمال) دون التثبت من أصحابها قد يعرضك للنصب والاحتيال».