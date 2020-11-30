وصلت إلى محافظة القنفذة أسراب من الجراد قادمة عن طريق البحر من دول شرق أفريقيا. ودعا مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة مربي النحل والمواشي إلى الابتعاد عن مواقع الإصابة والمكافحة حفاظاً على ممتلكاتهم.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي وصول أكثر من ٧ أسراب جراد قادمة من شرق أفريقيا عن طريق البحر الأحمر، وتوزعت على مدينة القنفذة وجميع المراكز بالمحافظة.

وعلى الفور باشر مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة متابعة هذه الأسراب للبدء في مكافحتها بطائرات الرش الجوي وفرق الرش الأرضية.

من جهة أخرى، دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة أصحاب النحل والمواشي إلى الابتعاد عن أماكن تكاثر الجراد؛ إذ ستبدأ أعمال المكافحة الجوية والأرضية. وشددت الوزارة على أهمية تعاون الجميع حفاظا على سلامة المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي الذي تستفيد منه المناحل والمواشي.

وتواجه الفرق الميدانية عائقا يتمثل في النحالين والرعاة نظرا إلى وجودهم بالقرب من مواقع الإصابة ما يؤخر أعمال المكافحة أحيانا، إذ يتم السماح لهم بنقل ثرواتهم وعدم تضررها من جراء سمية المبيدات.