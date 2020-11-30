ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (مواطناً ومُقِيمين من الجنسية اليمنية)، أثناء قيامهم بنهل الرمال وتجريف التربة بدون تصريح شمال مدينة الرياض، في مخالفة لأنظمة البيئة التي تحظر نقل التربة أو جرفها بدون تصريح.



وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تمت إحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.