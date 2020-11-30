آكد وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الدكتور توفيق الربيعة عزم الوزارة توحيد تطبيقاتها بحيث تكون لديها بوابة واحدة وتطبيق واحد للخدمات الصحية في السعودية، يتيحان الوصول لجميع التطبيقات الصحية من خلال تطبيق «صحتي». وتوقع انطلاقة ذلك في بداية العام القادم 2021، منوها إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون له دور كبير في إحداث نقلة نوعية من خلال ربط الأجهزة المختلفة ‏باستخدام تقنية الأشياء ‏في الصحة الرقمية.وقال الربيعة في كلمته التي ألقاها أمس خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي (HIMSS) في الرياض عبر الشبكة الافتراضية: «السعودية اتخذت ‏الصحة الرقمية كأولوية قصوى لتطوير الخدمات الصحية في المملكة، حيث تم البدء في مجموعة من المشاريع، منها تطبيق «موعد»، التي تعطي خدمة حجز المواعيد ‏المركزية. وقد سجّل في هذا التطبيق 14 مليون شخص وعمل أكثر من 60 ملايين موعد، وكذلك خدمة (الرعاية الصحية عن بعد) أو الرعاية الصحية الافتراضية عن طريق تطبيق (صحة)، الذي يتيح لأي شخص التواصل مع الطبيب (عن بعد)، وهذا تقدم كبير ‏في توفير خدمة صحية للكثير وهذه الخدمة الصحية كان توفيرها منذ أكثر من عامين».وأضاف الوزير الربيعة: «مؤتمر همس 2020 سيتطرق للتحول في الصحة الرقمية، التي سيكون لها دور محوري هائل في تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بها، والصحة عملت على تطبيقات توفير الأدوية إلكترونيا بحيث أن الشخص تأتيه رسالة ويستطيع أخذ الدواء من أي صيدلية من خلال مشروع «وصفتي»، الذي أسهم في زيادة مستوى الرضا وكذلك إعادة تمويل الوصفة عن بعد لمن يحتاج».وبين بقوله: «لدينا مشاريع كثيرة حقيقة ‏قادمة في الطريق منها الملف الصحي الموحد مشروع (نفيس) الذي يضم منظومة صحية متكاملة، ونتوقع قريباً أن تظهر نتائجه وهو مشروع هائل ويحتاج عدة سنوات ‏حتى يكتمل، وهناك أيضا العيادات الافتراضية التي بدأ تطبيقها وتنفيذها خلال الجائحة‏، وقريباً سيتم التوسع بها بشكل أكبر وهذا يتيح التواصل ‏مع الطبيب بموعد مع توفير كل بيانات المريض وأي معلومات صحية أو اختبارات عملها المريض يستطيع الطبيب الاطلاع عليها».من جانبه، أفاد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي بقوله: «إقامة هذا المؤتمر تأتي لإتمام الدور الذي يقوم به المجلس من خلال رسم السياسات الصحية المتكاملة والتنسيق بين القطاعات الصحية في المملكة، وخلق مواءمة بين رؤية المملكة 2030 والتوجهات الإستراتيجية التحولية في القطاع الصحي».