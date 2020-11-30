أكد الرئيس التنفيذي للسعودية للشحن رئيس شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية عمر بن طلال حريري، استعداد قرية الشحن النموذجية بمطار الملك خالد الدولي المخصصة لنقل الشحنات المبردة والمواد الطبية ومرافق الشحن في المطارات الرئيسية في جدة والدمام، لاستقبال لقاح فايروس كورونا بعد اعتماده، مشيراً إلى وضع كافة الإمكانات والطاقات التشغيلية للمرافق الدوائية في حالة قصوى من الجاهزية لاستقبال ومناولة شحنات اللقاح بطريقة آمنة وسليمة.وأوضح الحريري في حوار لـ«عكاظ» أن أسطول السعودية ساهم خلال الجائحة في نقل ١٢ مليون كيلوغرام من شحنات الأدوية والمواد الطبية منذ مارس الماضي حتى نهاية أكتوبر إلى المملكة ضمن 1767 رحلة عبر طائرات الشحن، فيما تم استخدام طائرات الركاب لأغراض الشحن والإمداد في 1080 رحلة، في إلى نص الحوار:• ماهي قدرات أسطول طائرات السعودية للشحن حاليًا؟•• يضم أسطول السعودية للشحن ٧ طائرات بوينغ منها ثلاث طائرات من طراز ٧٤٧ و ٤ طائرات من طراز ٧٧٧ وجميعها تصنف ذات البدن العريض القادرة على نقل أوزان قياسية على متنها، وشهد الأسطول خلال جائحة كورونا إضافة طائرة من طراز بوينغ 747-400F لتعزيز قدراتها اللوجستية خلال جائحة كورونا والمساهمة في مواصلة عمليات الشحن والإمداد حيث شهدت الفترة الماضية ارتفاعا ملحوظا على شحنات الأدوية والمعدات الطبية والوقائية وكذلك المواد الغذائية.• هل وضعت السعودية للشحن خطة لمرحلة ما بعد اكتشاف لقاح كورونا وهي المرحلة التي ستبدأ فيها جهات التصنيع بتوزيعه حول العالم؟•• نراقب تطورات الإعلان عن لقاح فايروس كورونا المستجد عن كثب نظراً للدور الذي سنقوم به من خلال المساهمة في نقل الكميات المطلوبة حول العالم وبطبيعة الحال إلى السعودية كما نؤكد جاهزية كافة طائراتنا سواء في ما يتعلق بالرحلات المجدولة أو الرحلات العارضة. نؤكد استمرار عمليات الشحن والإمداد منذ مارس ٢٠٢٠ حتى يومنا هذا إلى المملكة دون انقطاع بل إن العمليات التشغيلية للشحن لم تتوقف إلى باقي قارات ودول العالم في الوقت الذي تم تعليق رحلات المسافرين عالمياً، وندرك تماماً أهمية المعدات المطلوبة والحاويات المخصصة لنقل اللقاح لذلك فإن تعزيزاتنا اللوجستية تشمل مختلف المعدات الخاصة بنقل الأدوية وفي مقدمتها الحاويات المبردة وغرف التخزين حيث تمت تهيئة مرافق الشحن في المطارات الرئيسية في جدة والرياض والدمام لتكون في قمة جاهزيتها.• ما أبرز المتطلبات التي يحتاجها قطاع الشحن ليكون قادرا على تلبية احتياجات المرحلة القادمة أثناء توزيع اللقاح؟•• المرحلة المقبلة تتطلب توفير بيئة متكاملة من جميع النواحي سواء على مستوى الكوادر البشرية والمعدات والمرافق، إضافة إلى ضرورة تكامل الجهود مع الجهات الصحية في المملكة الأمر الذي استطعنا أن نعيشه على أرض الواقع منذ اليوم الأول لإعلان جائحة كورونا كوباء عالمي.وفي ما يتعلق بنقل وتوزيع اللقاح نمتلك في السعودية للشحن طواقم فنية مدربة ومعدات خاصة بنقل الأدوية والعقاقير بالتعاون مع شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية المتخصصة في المناولة الأرضية للشحن وهي الشركة الشقيقة للسعودية للشحن، ونمتلك المعدات الطبية اللازمة المتمثلة في حاويات مبردة بدرجات حرارة متفاوتة تلائم مختلف أنواع الأدوية، إضافة إلى مستودعات الشحن المبردة الموجودة في مطارات المملكة الرئيسية في الرياض والدمام وجدة وجميعها في كامل الجاهزية للتعامل مع الشحنات الدوائية والطبية.• ماذا عن شبكة الرحلات الخاصة بالشحن.. ماهي الوجهات؟ وكم هو معدل الرحلات في الأسبوع؟ ومعدلات الطلب على الشحن خلال الجائحة؟•• نمتلك في السعودية للشحن شبكة واسعة من الوجهات والمحطات حول العالم بالإضافة إلى الوجهات العالمية الأخرى التي نستطيع الوصول إليها باعتبار السعودية للشحن عضوا في تحالف سكاي تيم العالمي للشحن الذي يتيح لنا الاستفادة الكبيرة من شبكة التحالف التي تشمل أكثر من 900 وجهة عالمية في أكثر من 175 دولة.وفي ما يتعلق بعدد رحلات الشحن الأسبوعية فهي أكثر من 100 رحلة تغطي مختلف قارات العالم والمحطات الرئيسية التابعة لنا وعددها 12 محطة، وبالحديث عن معدلات طلب عمليات الشحن قمنا بالعديد من التدابير لضمان استمرار عمليات الشحن بكفاءة عالية وتقديم الخدمات اللوجستية ومنها زيادة رحلات الشحن إلى العديد من الوجهات والأسواق العالمية في الشرق الأوسط وأوروبا وافريقيا وآسيا والولايات المتحدة من أجل ضمان نقل المنتجات الحيوية وتدفق البضائع وغيرها من متطلبات الحركة الاقتصادية والتجارية وتوفرها بشكل طبيعي ومتواصل داخل المملكة، مع الالتزام التام بكافة التعليمات الوقائية لتأمين سلامة كافة الطواقم العاملة.• ما أبرز إنجازات السعودية للشحن خلال جائحة كورونا؟•• قمنا بالكثير من الأعمال الاستثنائية التي تطلب تنفيذها فور الإعلان عن الجائحة في مارس الماضي والتي كان لها الأثر الأكبر في التخفيف من تداعيات تعليق رحلات المسافرين، وكون عمليات الشحن مستثناة من هذا الأمر، نجحنا في جميع الإجراءات والقرارات التي اتخذناها لضمان استمرار عمليات نقل البضائع والامداد سواء إلى المملكة أو إلى الوجهات المعتادة، اتخذنا قراراً بالتشاور مع الخطوط السعودية لتشغيل طائرات الركاب لأغراض الشحن وهو الأمر الذي عزز كثيرا من عمليات الإمداد وتحديدا في ما يتعلق بشحنات المواد الطبية والأدوية حيث أعلنا بتاريخ 25 مارس الماضي عن تسيير عدد من رحلات الشحن عبر طائرات الركاب التابعة للخطوط الجوية السعودية ضمن خطة تشغيلية تستهدف الاستعانة بالسعات المتاحة للشحن على متن تلك الطائرات، حيث استطعنا بتكاتف الجهود وبدعم من هيئة الطيران المدني نقل أكثر من 75 ألف طن من الشحنات الضرورية للحياة إلى المملكة خلال ١٠٠ يوم الأولى منذ إعلان الجائحة أي بنهاية يونيو الماضي وشملت الأدوية والمعدات الطبية استجابة للجهود الصحية التي قدمتها المملكة لمواجهة انتشار الوباء من خلال 1500 رحلة بمختلف طائرات أسطول الشحن الخاص بالشركة منها 500 رحلة باستخدام طائرات الركاب التي تم تشغيلها لأغراض الشحن الجوي دولياً.• تحدثت عن أن نشاط الشحن كان استثنائيا خلال الفترة الماضية، هل لديك إحصائية حول ذلك؟•• سجلت شحنات الأدوية والمواد الطبية منذ مارس الماضي حتى نهاية أكتوبر، 12 مليون كيلوغرام تم نقلها إلى المملكة، فيما بلغ عدد الرحلات المسيرة 1767 رحلة عبر طائرات الشحن، كما بلغ عدد الرحلات التي تم فيها استخدام طائرات الركاب لأغراض الشحن والإمداد 1080 رحلة.• دشنتم قبل أيام مرافق جديدة لشركة سال السعودية في مطار الملك خالد الدولي.. هل ستكون المحطة جاهزة لاستقبال لقاحات فايروس كورونا؟•• سال الشركة الشقيقة للسعودية للشحن وهي إحدى الشركات التابعة للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المتخصصة في خدمات المناولة الأرضية للشحن، وتم تأسيسها مطلع العام 2020، بعد فصل قطاع المناولة الأرضية عن قطاع الشحن الجوي بغرض تعزيز الخدمات اللوجستية، لتحقق التوازن من خلال تكامل عمليات النقل البري والبحري وربطها بمطارات المملكة الرئيسية بهدف تعزيز الخدمات اللوجستية في جميع مراحلها، وضمان تدفق البضائع، وإضفاء مزيد من الموثوقية بمشاركة القطاع الخاص لتحقيق أهداف برنامج الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في ضوء التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة، المرافق الجديدة التي قام بافتتاحها وزير النقل المهندس صالح الجاسر الماضي قرية الشحن النموذجية بمطار الملك خالد الدولي، مخصصة لنقل الشحنات المبردة والمواد الطبية بمساحة 5500 متر مربع تحتوي على ٤ مناطق رئيسية، منطقة التسليم، منطقة المعاينة، المناطق المبردة، منطقة فرز الشحنات، بطاقة يومية تقدر بـ100 طن، إضافة إلى 13 مستودعاً مبردا مخصصاً للشحنات قابلة التلف وشحنات المواد الطبية بدرجات حرارة متفاوتة مطابقة لأحدث المواصفات العالمية تلبي كافة احتياجات الموردين. ويمكن القول إن أهمية هذا التدشين كونه يتزامن مع حالة الترقب التي يعيشها العالم لاعتماد لقاح ضد فايروس كورونا الذي يتطلب وضع كافة الإمكانات والطاقات التشغيلية لمرافقنا الدوائية في حالة قصوى من الجهوزية لاستقبال ومناولة شحنات اللقاح بطريقة آمنة وسليمة.• تم انتخابك الشهر الماضي رئيساً لتحالف سكاي تيم للشحن، ماهي طبيعة المهمة؟•• نعم فقد تم تأييد التعيين في الاجتماع الأخير للمجلس التنفيذي لتحالف سكاي تيم للشحن الذي يشرف على استراتيجية التحالف العالمي المكون من المديرين التنفيذيين لشركات الطيران الأعضاء وعددهم 12، ومن بين الأعضاء شركة الخطوط السعودية للشحن التي انضمت رسمياً إلى تحالف سكاي تيم العالمي للشحن اعتبارا من أبريل 2019، وهو بلا شك يعد اعترافاً بالدور الكبير الذي تقدمه السعودية للشحن في مجال الخدمات اللوجستية والإمداد وشحن البضاع، كونها تعد وسيط النقل الأساسي في تنمية التبادل التجاري بين المملكة ودول العالم اعتمادا على الموقع الجغرافي المميز للمملكة في قلب خطوط التجارة العالمية وربطها بين القارات الثلاث أوروبا وآسيا وأفريقيا.