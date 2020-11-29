بدأت اليوم (الأحد) عملية دخول المنقيات المشاركة في النسخة الخامسة لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يقام خلال الفترة من 1 ديسمبر حتى 14 يناير القادم بمحافظة رماح بالصياهد الجنوبية للدهناء، على مساحة تجاوزت 225 كيلومترا مربعا.

وكانت البداية بدخول فئة الفحل المنتج لون «مجاهيم»، إذ تأهل 10 مشاركين للمرحلة النهائية وهم سالم هادي بن مسعود المري، والمجمول سالم بن مجمول الدوسري، وحمد بن راشد بن عبدالهادي المري، والرامس صالح محمد المنهالي، ومحمد عوض ناجي المنهالي، وعبدالله جابر فاضل المري، ومحمد بن راشد بن علي المري، ومحمد بن شعف بن وقيان الدوسري، وبلاع الدوده محمد العامري، ومحمد بن عبدالله بن فهاد الدوسري.

وتعقد اللجنة المنظمة للمهرجان مؤتمراً صحفياً عند الساعة الرابعة عصر غدٍ (الاثنين) في مقر المهرجان، ممثلة بالمتحدث الرسمي خالد التركي، للحديث عن الترتيبات النهائية قبل الانطلاقة التي تقررت الثلاثاء القادم.

وسيكشف المتحدث الرسمي تحديثات النسخة الخامسة من المهرجان، التي شملت إسقاط الوسم والحلف، وكيفية دخول المزايين حسب الجداول المعلنة، وإمكانية التسجيل إلى ما قبل عرض المشاركات بـ٧٢ ساعة، وتوضيح آخر التحديثات والمستجدات التي طرأت على لوائح اللجان.