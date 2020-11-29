أزالت أمانة محافظة جدة تعديات بمساحة 12400 ألف متر مربع، بحي «الهوارنية» في نطاق بلدية الجنوب الفرعية، تمثلت في«أحواش» مقامة بطرق مخالفة.



وأوضحت الأمانة، أنها كثفت الجولات الميدانية التي تعمل على مراقبة كافة المخالفات ضمن الجهود المبذولة في تحسين الخدمات المقدمة للسكان، ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.