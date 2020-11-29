وقعت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) مذكرة تفاهم مع شركة «كيوفارك» الألمانية الرائدة في البحوث الطبية الحيوية لتوفير لقاح مضاد لفايروس كورونا المستجد في المملكة العربية السعودية.

وتنص مذكرة التفاهم على أن تقوم «سبيماكو الدوائية» بتوفير وتوزيع اللقاح في المملكة، وكذلك التمثيل أمام الجهات الحكومية المختصة في ما يخص تسجيل اللقاح والحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء لجميع المتطلبات التنظيمية المتعلقة ببيع وتوزيع واستخدام اللقاح، واشتملت مذكرة التفاهم على أنه بإمكان شركة «سبيماكو الدوائية» توسيع نطاق المشروع ليشمل أيضا الإمارات العربية المتحدة، الكويت، مملكة البحرين، وسلطنة عمان.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة «سبيماكو الدوائية» الدكتور محمد بن سلطان السلطان، أن هذه المذكرة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لمواجهة جائحة كورونا المستجد، واستمرارا في تحقيق إستراتيجية الشركة نحو تحقيق الأمن الدوائي في المملكة.

وأشار السلطان إلى أن شركة «كيورفاك» الألمانية أجرت دراسات سريرية ناجحة في المرحلة الأولى ومرحلة الجرعات السريرية، وحصلت على نتائج داعمة لاستكمال المرحلة الثالثة من الدراسات السريرية على أن يتم تقديم ملف التسجيل إلى وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) خلال الربع الأول من عام 2021، طبقا للخطة الموضوعة من قبل الشركة.

ويتميز اللقاح بظروفه التخزينية الروتينية (2-8) درجة مئوية، مما يسهل عملية النقل والتخزين.