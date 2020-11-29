أكد مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى الفيديو المتداول ويظهر فيه شخص يتباهى بسلاح ناري أثناء تجوله بمركبته في طريق عام بمحافظة الأفلاج وإطلاق أعيرة نارية في الهواء داخل أحد الأحياء السكنية، معرضاً حياة الآخرين للخطر ودون مسؤولية منه بعواقب الأمور، وتوثيقه لتلك الجريمة ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تمكنت الجهات الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن -في العقد الثالث من العمر-، وجرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه، لإحالته إلى فرع النيابة العامة.