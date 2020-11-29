باشر الدفاع المدني ⁧‫بمنطقة الرياض⁩ حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية، نتج عنه (وميض لحظي) تسبب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة 6 أشخاص وحالتهم مستقرة، إضافة إلى أضرار بالموقع وبعض المحلات المجاورة.وشاركت فرق الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، من خلال 6 فرق إسعافية والقيادة الميدانية.وقال المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض ياسر الجلاجل إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً من غرفة العمليات الموحدة عن وجود تسرب غاز في أحد المطاعم بحي المونسية عند الساعة ٧:١٦ صباحاً، وتم على الفور توجيه 6 فرق إسعافية للموقع في زمن استجابه يقدر بـ١٠ دقائق، إذ تم نقل ٤ حالات لمستشفى المواساة ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، فيما تم علاج حالتين في الموقع وتقديم كافة الخدمات الإسعافية والطبية لهم، وتم الانتهاء من الحدث عند الساعة ٨:٤٥ صباحاً.