حصل ثلاثة طلاب سعوديين من برامج تطوير المواهب في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» على منحة «رودس» المرموقة لمتابعة دراساتهم العليا في جامعة أكسفورد العام القادم.والمرشحون الثلاثة، هم: غادة محمد الشعلان (معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا)، عمر محمد الشنقيطي (جامعة إلينوي، أوربانا شامبين)، منيرة عبدالله (جامعة براون). وتعدّ منحة «رودس» من المنح الأكثر شهرة وتنافسية في العالم، إذ يختار صندوق «رودس» سنوياً 100 متسابق دولي فقط، ودائما ما يكون هؤلاء المرشحون من الشباب ذوي الفكر والشخصية المتميزة الذين لديهم رغبة في خوض غمار التحديات العالمية. ويعد هذا الإنجاز الفريد تأكيداً واضحاً على الفرص العظيمة التي أتاحها النظام التعليمي في المملكة، كما يؤكد على التزام «كاوست» برعاية الجيل القادم من العلماء والمهندسين السعوديين وقادة الفكر والمبتكرين ورواد الأعمال.وبرنامج جامعة الملك عبدالله للطلبة للموهوبين (KGSP) هو برنامج فريد من نوعه مصمم خصيصاً لدعم شباب المملكة المتميزيين للحصول على درجة البكالوريوس في مجالات العلوم والتقنية في الجامعات الأمريكية الرائدة، وفرصة إكمال دراساتهم العليا في جامعة الملك عبدالله.أما المعهد السعودي للعلوم للبحثية فهو برنامج صيفي مدته 8 أسابيع يقام في حرم جامعة الملك عبدالله، يتمكن فيه الطلاب السعوديون المتفوقون في السنة الثانية من المرحلة الثانوية من إجراء أبحاث على المستوى الجامعي تحت إشراف أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الملك عبدالله، يتضمن البرنامج المكثف محاضرات أكاديمية، وتجارب بحثية منوعة.