رصدت «عكاظ» تضرر سيارات ومحلات تجارية ومنازل في محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى إغلاق عدد من الأحياء السكنية والشوارع، شملت (حي عكرمة، الأحوال المدنية، الكلية التقنية، المالية، وأحياء سكنية أخرى)؛ ما تسبب في توقف الحركة المرورية. واشتكى عدد من السكان وأصحاب المحلات من المعاناة الدائمة مع الأمطار، وسوء شبكات التصريف وتكبدهم خسائر كبيرة بسبب غرق بضائعهم. وأكد المواطن خالد المهداوي أن هذا الوضع يتكرر مع كل حالة مطرية؛ ما يؤدي إلى غرق منازلنا وسياراتنا وممتلكاتنا الخاصة، ويتسبب في عدم تمكننا من الخروج حتى يقل منسوب المياه.من جهته، أكد رئيس بلدية الليث المهندس عبدالعزيز المالكي أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة تسببت في مداهمة عدد من الأحياء السكنية، لافتاً إلى أن سحب المياه من الشوارع العامة والميادين أهم من الأحياء السكنية، مؤكداً أن المحافظة تتوفر بها شبكة لتصريف السيول.