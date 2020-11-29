فيما كشف المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية حسين القحطاني لـ«عكاظ»، استمرار الحالة المطرية على بعض مناطق المملكة حتى الأسبوع القادم، لافتاً إلى أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضاً نسبياً، شهدت مناطق عدة في المملكة حالة مطرية من الخميس الماضي إلى أمس (السبت)، تراوحت بين خفيفة إلى متوسطة وغزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية محملة بزخات من البرد وصواعق رعدية ممطرة.ففي منطقة القصيم، هطلت أمطار خفيفة إلى متوسطة، شملت مدينة بريدة وعدداً من محافظات المنطقة والمراكز التابعة لها.بينما تسببت الأمطار المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية محملة بزخات من البرد وصواعق رعدية ممطرة على محافظة بيشة والمراكز التابعة لها، في توقف الحركة المرورية على طريق (بيشة - وادي ترج)؛ بسبب التجمعات المائية في العديد من الطرق في بيشة، في ظل مطالب من أهالي ترج لبلدية بيشة بنزح المياه الراكدة التي دمرت مركباتهم، وإزالة آثار الأمطار من الطرق التي لها أيام عدة.وفي مدن الدمام والظهران ومحافظتي القطيف والجبيل، تراوحت الأمطار بين خفيفة إلى متوسطة، فيما هطلت أمطار غزيرة إلى متوسطة على محافظة حفر الباطن، شملت مركز القيصومة والصفيري والقلت والوجعان وأم عشر، وأدت هذه الأمطار إلى جريان السيول في بعض الأودية والشعاب منها شعيب فليج ووادي الباطن.وفي منطقة عسير، نزحت أمانة عسير وبلدياتها كميات كبيرة من مياه الأمطار، بمشاركة قوى بشرية وآليات ومُعدات.خطة استباقية بالجبيلأوضح رئيس بلدية محافظة الجبيل المهندس نايف الدويش، أنه تم وضع خطة مسبقة للاستعداد لموسم الأمطار لهذا العام، مشيراً إلى أنه تم تجهيز فرق الرقابة والمعدات وتفقد المناهل، وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ووضع خطة شاملة لمواجهة أي حالات طارئة أثناء هطول الأمطار على محافظة الجبيل.طوارئ بحفر الباطنبين أمين محافظة حفر الباطن المهندس خلف العتيبي لـ«عكاظ»، أن أمانة حفر الباطن عملت على خطة طوارئ متكاملة استعداداً لموسم الأمطار، تضمنت جاهزية جميع المواقع والتعامل مع تجمع المياه.وقال العتيبي: «الخطة شملت العمل على التأكد من نظافة قنوات التصريف، وتوزيع العمالة على التقاطعات، وتوزيع المضخات في الأماكن الحرجة، والتواجد الميداني لمشرفي المربعات، وتوفير المعدات والصهاريج المشاركة، كما تم التأكد من جاهزية مركز تلقي بلاغات طوارئ السيول».وأفاد أنه سيتم تلقي البلاغات عبر مركز الطوارئ 940؛ ليتم التعامل المباشر معها، وتوجيه الفرق الميدانية لمواقع تجمعات المياه.نزح 15.702 طن مياهوقال أمين عسير الدكتور وليد الحميدي: «إن الأمانة وبلدياتها نزحت 15.702 طن في 185 موقعاً بمحافظات ومراكز المنطقة، والأعمال الميدانية تمت بالعديد من الآليات والمعدات التي وصل عددها إلى 335 آلية، بمشاركة 1308 كوادر بشرية».وأضاف: «الفرق الميدانية التابعة للأمانة استكملت مسبقاً أعمال إزالة الأتربة، والأشجار، والمخلفات الناتجة عن جريان السيول، وتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة الميدانية مستمرة في ما يخص أعمال الكنس اليدوي والآلي من الشوارع الرئيسية والداخلية، فيما تم تكثيف أعمال نظافة مصائد السيول، والعبارات من المحاور والشوارع الرئيسية والداخلية».