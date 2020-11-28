استضافت لجنة التنمية الاجتماعية فريق همم للمغامرات بقيادة الكابتن سلطان الأحمدي و40 عضوا للمشاركة في رياضة الهايكنج التي نظمتها تنمية أملج صباح اليوم (السبت)، من بئر الوحيدي مروراً بالزاوية - الحبل - الغبايا - ومنها إلى منتزه الدقم بمسافة ١٢كم، في خطوة لإحياء درب الحاج الذي كانت تسلكه قوافل الحجيج عند وصولهم أملج (الحوراء سابقا) للتزود بالماء من بئر الوحيدي المشهورة كأحد مصادر المياه الصالحة للشرب.

الفعالية تحمل عددا من الرسائل تحث على ممارسة رياضة المشي والحفاظ على البيئة وإزالة المخلفات التي ترمى في غير أماكنها المخصصة، وشارك في الرياضة رئيس لجنة التنمية الاجتماعية مساعد غيث الحبيشي، وقائد المسار لطفي العلاطي، وعضو الفريق عميد الكلية الجامعية بأملج سابقا الدكتور على القرني.

وفي نقطة الانطلاقة، استمع الفريق من مدير المستشفى عبدالله عياد الفايدي لنبذة عن بئر الوحيدي وصور من حياة الناس الذين كانوا ينتقلون للسكن في الصيف حول البئر.

وتناول المؤرخ والكاتب الصحفي محمد لويفي تاريخ بئر الوحيدي وتعاقب الإدارات الحكومية التي أشرفت على تشغيلها من المياه والبلدية والزراعة، ومراحل زيادة عدد الآبار بسبب وفرتها وعذوبتها في المنطقة التي يرجع مسماها إلى أول من حفر بئر في هذا المكان الذي يقبع بين تلال الرمال والواحات الزراعية.

وتشير الروايات إلى حاج مقتدر مر بتلك المنطقة يقال له الوحيدي، وحفر البئر، ليأخذ المكان اسمه إلى اليوم، وإلى وقت قريب بعض الأحياء في أملج يتم تزويدها من هذه البئر عن طريق أنابيب ممتدة بمسافة 9 كم.

وكانت لجنة التنمية الاجتماعية قد نظمت رحلة سياحية بحرية مساء أمس لفريق همم للمغامرات، شاهدوا خلالها الشعاب المرجانية والألوان الفيروزية، ومارسوا السباحة وسط البحر فوق جزر عائمة بعمق قريب من سطح البحر يرتادها المتنزهون لممارسة السباحة، حيث تمتاز بعمق لا يتجاوز مترا ونصف في حالة المد، وكذلك زيارة متحف المناخة التراثي.