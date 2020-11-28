وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام عدداً من العربات المخصصة لتوزيع ماء زمزم المبارك على زوار وقاصدي المسجد الحرام، وتتسع العربة الواحدة لـ (100) عبوة.



وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أحمد الندوي أن توفير العربات جاء لإيصال ماء زمزم المبارك لجميع الطائفين عند الكعبة المشرّفة، وداخل المسجد الحرام، وضمان عدم خروجهم من المسارات المخصصة لهم تطبيقاً للإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة لضمان سلامة الجميع.



وبين الندوي: أن العربة عبارة عن ثلاثة أدوار لحمل عبوات ماء زمزم، ومن مميزاتها أنها تحتوي على عجلات لسهولة تحريكها داخل المسارات عند الحاجة، وتم توفيرها داخل المسجد الحرام وفي صحن الطواف والمداخل وهي (باب الملك عبدالعزيز، والملك فهد، والملك عبدالله، والفتح) ويتم تعبئتها من قبل حافظات خاصة مجهزة مسبقاً في الموقع نفسه، وتم تخصيص فريق خاص لمتابعتها.



وأكد أن هذه الخدمات والجهود بإشراف وتنظيم من الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة في توفير أجواء آمنة مطمئنة ليؤدي قاصدو الحرمين الشريفين مناسكهم بسهولة ويسر.