نظمت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية فعالية بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي تزامن مع يوم الخامس والعشرين من نوفمبر من كل عام.وتضمنت الفعالية تأكيد الحضور على الالتزام الثابت النابع عن قناعة راسخة بتعزيز دور المرأة، ومحاربة جميع أنواع التمييز والتفرقة والعنف ضد النساء، وأن هذا يمثل أولويةً بالنسبة إليهم.