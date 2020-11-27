أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 302 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم رصد تعافي 407 حالات إضافية، و17 حالة وفاة جديدة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 356.691 حالة، من بينها 5212 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 698 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 345.622 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5857 حالة وفاة، وبذلك تسجل الحالات النشطة المصابة بكورونا في المملكة لليوم الرابع على التوالي حصيلة أقل من إجمالي الوفيات، وذلك منذ يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020.

وكشف إحصاء وزارة الصحة اليوم، ارتفاع نسبة التعافي من كورونا ليصل إلى 96.89%، وانخفاض نسبة الحالات النشطة إلى 1.46%، فيما بلغت نسبة الحالات الحرجة 0.19%، ونسبة الوفيات 1.64%.

وفي ما يخص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (70)، جدة (28)، ينبع (18)، المدينة المنورة (17)، الظهران (14)، مكة المكرمة (14)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (78)، الدمام (65)، الهفوف (33)، حائل (28)، جدة (20)، مكة المكرمة (18)، جازان (17)، المدينة المنورة (10).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.