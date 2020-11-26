بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو، في وفاة مامادو تانجا رئيس الجمهورية الأسبق.

وقال الملك سلمان: علمنا بنبأ وفاة الرئيس مامادو تانجا رئيس جمهورية النيجر الأسبق - رحمه الله -، وإننا إذ نبعث لكم ولأسرة الفقيد ولشعب جمهورية النيجر الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون.

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقية عزاء ومواساة، لرئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو، في وفاة الرئيس مامادو تانجا رئيس الجمهورية الأسبق.

وقال ولي العهد: تلقيت نبأ وفاة الرئيس مامادو تانجا رئيس جمهورية النيجر الأسبق - رحمه الله -، وأبعث لكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.