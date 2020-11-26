أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 322 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد19»، فيما تم تسجيل 428 حالة تعافٍ إضافية، و15 حالة وفاة جديدة، وبذلك يصبح إجمالي حالات الإصابة 356.389 حالة وإجمالي حالات التعافي 345.215 فيما بلغ مجموع الوفيات 5.840 حالة يرحمهم الله.



وأشارت الصحة أن مجموع الحالات النشطة بلغ 5334 حالة منها 699 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.