أكد وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن موافقة مجلس الوزراء على تحديث نظام النقل بالخطوط الحديدية تدشن مرحلة جديدة من تمكين قطاع الخطوط الحديدية في المملكة؛ نظراً للاستثمارات الكبيرة التي تشهدها المملكة في إطلاق مشاريع النقل بالخطوط الحديدية بين المدن وداخل المدن عبر مشاريع المترو. ومن أبرز سمات التعديلات منع التعديات على الخطوط الحديدية بكافة أشكالها وحماية بنيتها التحتية، وحفظ سلامة الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.وقال الجاسر: «نظام النقل بالخطوط الحديدية المحدث يأتي متكاملاً بما يكفل تحقيق معدلات أعلى في ضبط التعديات على حرم الخطوط الحديدية والمرافق المتصلة بها بشكل عام وحماية المرخصين، ويعزز من مشاركة القطاع الخاص بتوفير البيئة الملائمة للاستثمار في القطاع ويمكن الهيئة العامة للنقل من قيامها بأدوارها الرقابية والإشرافية في قطاع الخطوط الحديدية».